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Обвиняемым по «Мощаницкому делу» огласили приговор

Могилевский областной суд 3 декабря огласил приговор в отношении обвиняемых по «Мощаницкому делу». Ранее все они были оправданы.

Обвиняемым по «Мощаницкому делу» огласили приговор
Фото: Алесь Соболевский
Судья Могилевского областного суда Сергей Королев приговорил Павла Павлюченко к 25 годам лишения свободы, Соловьева Геннадия — к 25 годам лишения свободы, Сергея Юшкевича — к пожизненному заключению, Николая Ракутина — к пожизненному заключению.

Убийство семьи из шести человек произошло в ночь на 1 июня 2005 г. в деревне Большая Мощаница Белыничского района. Были убиты четверо взрослых и двое детей — 6-летняя девочка и 7-летний мальчик. Это самое массовое убийство в современной Беларуси. На следующий день были задержаны пять местных жителей — Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев, Александр Клепча. Младшему было 18 лет, старшему — 24 года.

2 ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым парням в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых — Александр Клепча — был освобожден из под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие преступления: кражи, сексуальныя отношения с несовершеннолетними, попытку изнасилования, хулиганство.

Обвиняемые снова были задержаны в конце октября 2018 года. Основанием послужили новые данные, полученные с помощью ольфакторной экспертизы.

Сейчас в числе обвиняемых в Могилевском областном суде Александра Клепчи не было, он проходил по делу свидетелем.

Обвиняемые утверждают, что они не совершали данного преступления и собираются обжаловать приговор Могилевского областного суда в суде вышестоящей инстанции.
6tv.by
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