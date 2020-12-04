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В Могилеве пропал активист Сергей Тышковец

Телеграм-канал «Mayday» сообщает об исчезновении гражданского активиста Сергея Тышковца. Он перестал выходить на связь 3 декабря.


Коллеги Сергея Тышковца сообщили, что вечером 3 декабря мужчина резко поменял название чатов, в которых был администратором. Так со слов активистов АБФ он дал понять, что его скорее всего задержали.

Позже стало известно, что Тышковец должен был проводить вечером тренировку по каратэ, но не явился на нее. В последний раз телефон активиста был замечен в районе кинотеатра «Чырвоная зорка».

Сергей Тышковец — политик, экс-кандидат в депутаты на парламентских выборах 2019 года, а также администратор чата «Правовой Могилёв» и активист могилевского отделения организации АБФ.
Могилев.онлайн
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