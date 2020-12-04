Ну красауцы! Люди кричали «За батьку!», а их сильнее били

«Похватали случайных людей - тащили мужика с мусорным ведром и дедушку возле магазина с пакетом продуктов. Прибегает трое, винтят, тащат…»

Евгения Пастернак. 29 ноября. Интернет вырубили, метро закрыли, центр оцепили, водометы в центре, спецтехника, все центральные площади оцеплены, пишет писательница





Ну скажите, что они молодцы!





Сегодня, как мне показалось, все началось гораздо быстрее. В прошлое воскресенье долго раскачивались, а тут на самом деле с 12.30 стартанули небольшими группами, а дальше группки стали примагничиваться друг другу, и в некоторых районах слились в хорошие такие колонны.





Мужчина вышел из дома за солью в магазин...





Где-то в районе ходило несколько небольших колонн, где-то встречались колонны районов.





В нашем районе Марш обошел район два раза, на третьем круге их все-таки шуганули бусы, но люди и так уже собирались расходиться. Так что не разошлись, а разбежались. Во всю мощь, разумеется.





В Малиновке гуляли с барабанщиками! Зависть! Где-то водили огромные хороводы.





Забавно было наблюдать за бешеным метание бусов и автозаков между Каменной горкой и Пушкинской. Так и мелькали мимо дома. Как я поняла, они приезжали, устраивали хапун, люди уходили, они уезжали, люди возвращались.





Это тоже интересная особенность сегодняшнего дня — колонны возрождались, как Фениксы. Разогнали, разбежались, бусы уехали, все вернулись, идут дальше. Это было и раньше, но сегодня прям массово.





Задержания тоже были разной степени интенсивности. Где-то серьезно били и разгоняли, стреляли и кидались светошумовыми. Где-то приезжал бусик, слабовики выходили… заходили обратно и уезжали.





В Лошицу даже подвезли водомет!





Судя по всему, похватали случайных людей. Видела видео, где тащат мужика с мусорным ведром и какого-то дедушку, который курил, возле магазина. Человек стоит с пакетом продуктов, курит. Прибегает трое, винтят, тащат… Страна для жизни!





Появились смешные скриншоты из групп ябатек про то, что их хватали и били у магазинов, и чем больше они кричали, что «За батьку!», тем сильнее их били.





Судя по телеге, подавляющему большинству колонн удалось избежать столкновения со слабовиками. В этом огромное преимущество районных маршей. Тут угол срезали, там дворами проскочили — оп-па, все уже на параллельной улице, продолжают гулять.





Пытались закрывать торговые центры у метро. Так закрывали Dana Moll, Green. Людей не впускали, не выпускали, потом только выпускали, но не впускали… развлекались, короче.





Людей вышло больше, чем в прошлое воскресенье, организовались лучше, задержаний меньше.





И отдельная большая радость — вышли регионы. Спасибо вам, дорогие!





Интересно, что Ольга — марафонка. Она выдержит эту, привычную для нее, дистанцию.





Жыве Беларусь!