Белорусы смогут попасть на Кипр с 1 марта

Кипр откроет границу для белорусов с 1 марта 2021 г., сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт правительства страны.





Для этого гражданам придется предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до приезда на Кипр. Еще один тест нужно будет сдать по прибытию. При этом самоизоляция не потребуется.





Кроме того, в «красную» группу отнесены Россия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Украина.



