+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В костелах Беларуси отменили традиционные рождественские встречи

Всему виной – пандемия коронавируса. Такое решение принято для безопасности верующих.



«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, Минско-Могилевская Архиепархия постановляет отменить традиционные рождественские встречи и разделение оплаток с участием иерархов», – говорится в распоряжении архиепископа Тадеуша Кондрусевича, опубликованном на сайте catholic.by .

Вместе с тем священники могут приглашать верующих на мессы или другие богослужения и символически делить с ними оплатки.

Также в распоряжении архиепископа сказано, что пастырские посещения домов и квартир верующих можно проводить только по приглашению конкретной семьи и в соответствии с рекомендациями Минздрава в условиях пандемии.

Рождественские вертепы, которые традиционно устанавливаются в костелах и рядом с ними, необходимо размещать так, чтобы возле них не было толпы.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси выявлено 141 609 человек, инфицированных коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 1 701 случай.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]