В костелах Беларуси отменили традиционные рождественские встречи









«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, Минско-Могилевская Архиепархия постановляет отменить традиционные рождественские встречи и разделение оплаток с участием иерархов», – говорится в распоряжении архиепископа Тадеуша Кондрусевича, опубликованном на сайте catholic.by





Вместе с тем священники могут приглашать верующих на мессы или другие богослужения и символически делить с ними оплатки.





Также в распоряжении архиепископа сказано, что пастырские посещения домов и квартир верующих можно проводить только по приглашению конкретной семьи и в соответствии с рекомендациями Минздрава в условиях пандемии.





Рождественские вертепы, которые традиционно устанавливаются в костелах и рядом с ними, необходимо размещать так, чтобы возле них не было толпы.





Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси выявлено 141 609 человек, инфицированных коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 1 701 случай.



