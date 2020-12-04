В костелах Беларуси отменили традиционные рождественские встречи
Всему виной – пандемия коронавируса. Такое решение принято для безопасности верующих.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, Минско-Могилевская Архиепархия постановляет отменить традиционные рождественские встречи и разделение оплаток с участием иерархов», – говорится в распоряжении архиепископа Тадеуша Кондрусевича, опубликованном на сайте catholic.by .
Вместе с тем священники могут приглашать верующих на мессы или другие богослужения и символически делить с ними оплатки.
Также в распоряжении архиепископа сказано, что пастырские посещения домов и квартир верующих можно проводить только по приглашению конкретной семьи и в соответствии с рекомендациями Минздрава в условиях пандемии.
Рождественские вертепы, которые традиционно устанавливаются в костелах и рядом с ними, необходимо размещать так, чтобы возле них не было толпы.
Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси выявлено 141 609 человек, инфицированных коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 1 701 случай.
08:45 04/12/2020
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