Не исключение и цирк — излюбленное место и детворы, и людей постарше. Какие меры принимают там в борьбе с вирусными инфекциями, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».





Спрос на впечатления перед Новым годом особенно велик. И вот уже завершившуюся программу в Белгосцирке совсем скоро, 19 декабря, сменит новая — «В поисках волшебства». Кроме ежедневных репетиций номеров и дрессировки верблюдов с осликами и лам с собачками в здании цирка ведется тщательная обработка поверхностей, а также принимаются меры против распространения вирусных инфекций.





Безопасность посетителей и сотрудников начинается сразу у дверей. Не обошла эта процедура и нас: на служебном входе нам сразу же измерили температуру. К этому стоит быть готовыми и людям, решившим посетить представление.









У входа видим несколько объявлений, предупреждающих о введении масочного режима в здании цирка. Посетителей сюда пускают только в средстве индивидуальной защиты, в нем же они должны оставаться на протяжении всего представления.





— Конечно, все держится на сознательности людей. Приходят в маске все, но некоторые могут сесть и спустить ее на подбородок. Если в зале заполнены все места и сидят 1 625 человек, то наши шесть контролеров-билетеров просто физически не смогут подойти к каждому и надеть на него маску, — рассказывает директор Белгосцирка Владимир Шабан.





Для того чтобы не создавать массового скопления людей, представления в период пандемии проходят без антракта и длятся не более 80 минут. Из этих же соображений решили закрыть буфет и гардероб.





— На новогоднюю программу билеты раскупают довольно быстро. Если так пойдет и дальше, то сможем иметь 100 %-ную заполняемость, — поясняет В. Шабан. — На предыдущем «Цирковом калейдоскопе» было выкуплено 62–65 % билетов. У нас были бы полные залы, если бы областным городам разрешили выезд автобусами. Так как из-за эпидемической обстановки такие поездки прекращены, мы вышли на такие цифры.





Чтобы обеспечить безопасность тех, кто все-таки решил не сидеть дома и получить заряд положительных эмоций в цирке, здесь ежедневно проводят дезинфекцию. Пол 2–3 раза в день обрабатывают дезинфицирующим средством «Полидез», им же каждые 2–3 часа проходятся по поручням, дверным ручкам, выключателям и другим поверхностям, до которых могут дотронуться люди. Эти процедуры, как рассказали в учреждении, проводятся как в период представлений, так и в то время, когда на манеже идут репетиции.





— Ежедневно проводится проветривание вестибюлей, холлов и коридоров. В помещении, где размещен манеж, хорошая система вентиляции, и там такие меры не требуются, — комментирует заведующая хозяйством Ольга Здонюк. — В местах массового скопления людей установлены антисептики для рук с растворами «Трибэль» и «Септодез».





Самих животных в цирке не обрабатывают, так как реакцию их организма на воздействие дезинфицирующих средств предугадать сложно. Проводят только обработку вольеров с четвероногими артистами — это стандартная процедура, которую осуществляли и до пандемии. Она нацелена на то, чтобы не допустить распространения неприятных запахов и обеспечить питомцам комфортные условия содержания.





— Норок, которых теперь по всему миру убивают из-за фиксирования у них случаев коронавируса, не держим. А заражений среди тех животных, которые живут в цирке, нет. Надеемся, что и не будет, — подчеркнули в учреждении.





Фото Павла Русака







