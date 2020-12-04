Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.





«Социальная передышка» — небольшой отдых для мам и пап, воспитывающих детей с инвалидностью, во время которого их чадо находится под опекой специалистов в доме-интернате. Раньше, по словам замминистра, услуга не пользовалась большим спросом — вероятно, имела место быть финансовая составляющая: нужно было оплачивать все процедуры. Сейчас нужно платить только за питание.





— Мы понимаем, что воспитание детей с инвалидностью — непростая ноша, а ведь их родителям тоже нужно время на отдых, решение бытовых вопросов, что может занять время, поэтому увеличили срок, — отметил А. Румак.



