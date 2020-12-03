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Католическая церковь Беларуси отменила рождественские встречи из-за пандемии

Традиционные рождественские встречи в костелах Беларуси отменены. Связано это с пандемией коронавируса. Соответствующее распоряжение принято архиепископом Тадеушем Кондрусевичем 3 декабря, сообщает catholic.by


«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, Минско-Могилевская Архиепархия постановляет отменить традиционные рождественские встречи и разделение оплаток с участием иерархов», — сказано в распоряжении.

При этом священники могут приглашать верующих на мессы или другие богослужения и символически делить с ними оплатки.

Кроме того, традиционные пастырские посещения домов и квартир верующих можно проводить только по приглашению конкретной семьи и в соответствии с рекомендациями Минздрава в условиях пандемии.

В распоряжении также указано, что традиционные рождественские вертепы в костелах и рядом с ними должны устанавливаться так, чтобы исключить возможность скопления большого количества людей возле них.

По данным Минздрава на 3 декабря, за сутки в Беларуси 1701 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии — 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19.
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