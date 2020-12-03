



«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, Минско-Могилевская Архиепархия постановляет отменить традиционные рождественские встречи и разделение оплаток с участием иерархов», — сказано в распоряжении.





При этом священники могут приглашать верующих на мессы или другие богослужения и символически делить с ними оплатки.





Кроме того, традиционные пастырские посещения домов и квартир верующих можно проводить только по приглашению конкретной семьи и в соответствии с рекомендациями Минздрава в условиях пандемии.





В распоряжении также указано, что традиционные рождественские вертепы в костелах и рядом с ними должны устанавливаться так, чтобы исключить возможность скопления большого количества людей возле них.





По данным Минздрава на 3 декабря, за сутки в Беларуси 1701 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии — 141 609 человек с положительным тестом на COVID-19.