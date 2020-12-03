Работникам беларуского завода запретят разговаривать на работе о политике без разрешения

Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомельмаш», холдинга «Гомсельмаш».