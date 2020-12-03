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Работникам беларуского завода запретят разговаривать на работе о политике без разрешения

Руководство «Гомсельмаша», который 20 ноября посетил Лукашенко, выпустило приказ от 25 ноября № 1229 «О внесении изменений в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ОАО «Гомельмаш», холдинга «Гомсельмаш».

На основании приказа сотрудникам предприятия предложили заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в контракты  — в них появится несколько условий, связанных с политической активностью. Соглашение вступит в силу 1 января 2021 года, сообщает «Флагшток».


Некоторые из новых условий касаются политической активности работников:

  • Не принимать участие в незаконных забастовках (объявленных без учета сроков процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом, либо создающих угрозу национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц) и не принуждать к участию в забастовке, а также не создавать препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим в забастовке;
  • Не вести в рабочее время и на рабочем месте без согласования с руководством политическую агитацию посредством распространения агитационных материалов, проведения бесед, собраний, митингов, высказываний и призывов в соцсетях и других интернет-ресурсах.
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