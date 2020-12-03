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Огромные деньги: Вот сколько стоит проект по установке на крышу красно-зеленого флага

Белорусский государственный университет разместил предложение по разработке проектного решения на установку государственного флага Беларуси, заметили «Близкие новости». Их планируют водрузить по двум адресам — на проспекте Независимости, 4 и на Кальварийской, 9.

Сколько стоит сама установка — пока неизвестно, но вот одна только разработка документации на это хлопотное дельце оценена в 13.818 рублей (5.380 долларов).


Предложения принимаются до 14 декабря, планируется, что сами работы по установке двух государственных флагов начнутся в этом месяце и продлятся 30 календарных дней.
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