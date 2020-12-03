Павлюк Быковский: Синяя жилетка стала уже мишенью

Экономический с уд Минска лишил TUT.BY статуса СМИ.

Что это значит? «Белорусский партизан» обратился за разъяснениями к медиа-эксперту Павлюку Быковскому.





- С октября интернет-портал TUT.BY уже работал без статуса СМИ, поскольку Мининформ на три месяца приостановил его действие. Сегодня Экономический суд лишил TUT.BY статуса СМИ. Такого в Беларуси еще не было. У портала есть возможность обжаловать решение суда, и насколько я знаю, во всяком случае об этом сегодня говорили представители TUT.BY в суде, собираются это сделать.





- Чем отличается статус СМИ от интернет-ресурса?





- Не только СМИ, но и интернет-ресурсы регулируются Министерством информации, которое может ограничивать к нему доступ, требовать исполнения закона. Но, не имея статуса СМИ, сотрудники не могут быть защищены как журналисты на массовых мероприятиях. Теоретически синяя жилетка с надписью «Пресса» должна была бы защищать журналистов, но практика последних месяцев показывает, что это не совсем так: синяя жилетка стала скорее мишенью.





Но более важен другой аспект: не журналистам (тем, кто не имеет официального статуса журналиста) сложнее получать информацию у государственных органов. Если пресс-служба или какой-то чиновник по доброте душевной захочет что-то сказать, то он это скажет, но в целом могут отказывать в получении информации на том простом основании, что «вы не являетесь СМИ». В одном из последних кейсов врач, предоставивший информацию об отсутствии алкоголя в крови Романа Бондаренко, говорит, что «выдавали себя за СМИ» (объяснение взято и записано на видео правоохранительными органами).





Очевидно, эти слова ему «предложили» сказать. Такая формулировка – «выдавали себя за СМИ» - наверное, значительно ограничивает возможности общения с государственными организациями; с частными организациями – вряд ли, поскольку они исходят совсем из других приоритетов, но в любом случае такие формальности мешают работе журналиста.





Какие последствия это влечет? Это ограничивает возможности издания перепроверить информацию (в частности, позвонить в пресс-службу МВД или Следственного комитета, например) и узнать, что на самом деле происходит в рамках громкого кейса, которым они занимаются. Соответственно, публикация становится не до конца проверенной – это снижает качество журналистики.





Но, насколько я понимаю, портал использует дополнительные источники, чтобы решить эту проблему; я не видел публикаций, в которых портал серьезно прокалывался за последнее время, если делали ошибку, то достаточно быстро ее исправляли. Но в любом случае необходимость использовать обходные пути для получения информации, которая должна лежать на поверхности, - это дополнительное время, дополнительные траты.









Я думаю, что такая ситуация негативно отражается на конституционном праве граждан на получение полной и достоверной информации, поскольку TUT.by является одним из лидеров белорусского рынка: по данным Genius, больше половины белорусских интернет-пользователей пользуются этим порталом, соответственно, значительная часть аудитории Беларуси сталкивается с тем, что их права затронуты по крайней мере.





- Почему власти лишили TUT.BY статуса СМИ?





- Возможно, это попытка приручить портал; сегодня мы видим уже результат определенных действий, а история начиналась достаточно давно. Может быть, это попытка просто оказать давление и вывести из игры, но я не уверен, что такие действия способны дать прямой эффект.





Нужно рассматривать происходящее с TUT.BY в контексте: есть серьезные ограничения на работу журналистов в Беларуси. По данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала августа задержаны свыше 370 журналистов, многие журналисты отбывали административные аресты «за участие в массовых мероприятиях», есть избитые журналисты, раненные. Сейчас девять журналистов являются фигурантами уголовных дел, трое из них находятся за решеткой, в том числе сотрудница TUT.BY. Все это показывает очень неблагоприятную ситуацию для работы журналистов.





С другой стороны, после лишения всех иностранных журналистов аккредитации началась переаккредитация, которую в основном прошли только российские журналисты и лишь отдельные журналисты западных СМИ, находившиеся на тот момент в краткосрочной командировке в Беларуси. Это показывает, что власти пытаются контролировать информационное поле Беларуси, и таким образом то кнутом (как в случае с TUT.BY, лишая его статуса СМИ), то штрафами, то лишением статуса иностранных журналистов, которые могли освещать происходящее, пытаются избежать дискредитации правоохранительных органов в глазах иностранной и белорусской публики.





Но я не уверен, что такой ход может давать эффект, потому что мы живем в мире, когда каждый имеет смартфон, в смартфоне есть камера – в итоге каждый сам себе репортер. Большинство СМИ, которые имеют большую аудиторию, используют метод курирования контента, создаваемого юзерами, что дает возможность даже без присутствия журналиста получать видео, фото с места событий и верифицировать информацию из разных источников.





Сегодня технологически Беларусь нужно либо превращать в Северную Корею, либо согласиться с тем, что полностью заткнуть фонтан альтернативных источников информации невозможно.

«Белорусский партизан»



