В Гомеле девушке дали реальный срок за прыжок на капот машины члена избирательной комиссии
В ночь с 9 на 10 августа возле Урицкого центра культуры, в котором во время президентских выборов располагался избирательный участок, собрались люди, в том числе местный житель со своей 25-летней девушкой из Мозырского района, сообщает СК.
Около двух часов ночи члены избирательной комиссии посчитали голоса, вышли из здания и сели в свои машины, чтобы поехать домой. Собравшиеся люди мешали проехать, а девушка и ещё несколько человек вышли на проезжую часть на пешеходный переход и преградили дорогу машинам. Когда пытался проехать Chevrolet, девушка стала ходить по переходу вперед-назад, не давая проехать, а когда подъехал Volkswagen, она запрыгнула на капот, стала кричать и стучать руками по кузову.
Было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Суд Гомельского района признал уроженку Мозырского района виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на один год.
19:31 03/12/2020
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