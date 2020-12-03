



Около двух часов ночи члены избирательной комиссии посчитали голоса, вышли из здания и сели в свои машины, чтобы поехать домой. Собравшиеся люди мешали проехать, а девушка и ещё несколько человек вышли на проезжую часть на пешеходный переход и преградили дорогу машинам. Когда пытался проехать Chevrolet, девушка стала ходить по переходу вперед-назад, не давая проехать, а когда подъехал Volkswagen, она запрыгнула на капот, стала кричать и стучать руками по кузову.





Было возбуждено уголовное дело за хулиганство.





Суд Гомельского района признал уроженку Мозырского района виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на один год.







