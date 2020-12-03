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Активизировались банковские мошенники: они звонят в вайбере

В Беларуси вновь активизировались банковские мошенники. Схема старая: мошенник представляется сотрудником банка и пытается выведать у жертвы данные ее карточки или данные для входа в интернет-банк. Но на этот раз звонят не по телефону, а через Viber, пишет Tut.by.


— Активизировались мошенники. Представляются Беларусбанком, какой-то общей системой безопасности. Говорят, что была попытка списания денежных средств с моего лицевого счета и прочую чушь. В общем, пытаются разузнать личные данные, остаток счета по карте. Только что и моей подруге звонили, — рассказывает одна из читательниц.

На днях мошенник позвонил в вайбере и корреспонденту FINANCE.TUT.BY. Его аккаунт был подписан как «БПС-БАНК» (правильное название банка — БПС Сбербанк), а номер начинался цифрами +357 (их на первый взгляд можно перепутать с кодом Беларуси +375). Звонивший хотел подтвердить совершение перевода на крупную сумму, а на отказ говорить об этом сказал, что в таком случае подтверждает перевод. Разумеется, никакого перевода, который якобы нужно было подтвердить, не существовало.

О подобных звонках своих клиентов предупреждает и МТБанк. Там пишут, что в последнее время фиксируются попытки вишинга (телефонного мошенничества), в том числе через Viber.

— Злоумышленники, представляясь по телефону работниками служб безопасности различных банков, пытаются получить данные для входа в личный кабинет интернет-банка и мобильного приложения. Еще раз напоминаем, что сотрудник банка не может запрашивать у клиента конфиденциальную информацию, так как все данные уже есть в системе. Поэтому нельзя сообщать кому бы то ни было конфиденциальную информацию: свои паспортные данные, полные реквизиты карты, коды, поступающие на телефонный номер, логин и пароль для входа в интернет- и мобильный банки, — сообщают в банке.
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