Активизировались банковские мошенники: они звонят в вайбере





— Активизировались мошенники. Представляются Беларусбанком, какой-то общей системой безопасности. Говорят, что была попытка списания денежных средств с моего лицевого счета и прочую чушь. В общем, пытаются разузнать личные данные, остаток счета по карте. Только что и моей подруге звонили, — рассказывает одна из читательниц.





На днях мошенник позвонил в вайбере и корреспонденту FINANCE.TUT.BY. Его аккаунт был подписан как «БПС-БАНК» (правильное название банка — БПС Сбербанк), а номер начинался цифрами +357 (их на первый взгляд можно перепутать с кодом Беларуси +375). Звонивший хотел подтвердить совершение перевода на крупную сумму, а на отказ говорить об этом сказал, что в таком случае подтверждает перевод. Разумеется, никакого перевода, который якобы нужно было подтвердить, не существовало.



