Журнал Time впервые выбрал Ребенка года





Влиятельный американский журнал Time создал новую категорию — Ребенок года, в номинации победила 15-летняя исследовательница в сфере IT Гатанджали Рао, пишет «Новое время»





Издание вместе с каналом Nickelodeon выбрало Рао из 5 тысяч детей в США в возрасте от 8 до 16 лет.





В редакции издания заявили, что последние 92 года журнал выбирал Человека года, а в 2019 году 16-летняя Грета Тунберг стала первым победителем в этой номинации, который младше 25 лет.





«Ее движение за борьбу с климатическими изменениями на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дает понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и используют его для формирования мира», — заявили в Time.





В 2020 году комиссия отобрала пять финалистов, но ее членов больше всего впечатлили достижения именно Гатанджали Рао.





16-летняя Рао исследует искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет свои разработки для решения проблем повседневной жизни.



