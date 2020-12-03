Католическому священнику из Россон (Витебская область) Вячеславу Борку присудили 10 суток ареста. До приговора утром он дал интервью Свободе о судебном процессе над ним, преследовании за проповеди в своем yotube-канале и предложении покинуть Беларусь, от которого он отказался.





Ксендза Борка судили за то, что на своей странице в Фейсбуке он разместил работу художника Владимира Цеслера «Стоп лукашизм». В связи с тем, что на картинке присутствует изображение нацистской свастики, публикация изображения священником была расценена властями как демонстрация нацистской символики.





За священника вступился художник Цеслер, который назвал свое изображение антифашистской работой и возмущен такой трактовкой правоохранителей и преследованием священника.





Сегодня прошло второе судебное заседание, на котором суд Россонского района приговорил католического священника к 10 суткам ареста, которые он будет отбывать в Новополоке.



















Коротко о том, что сказал ксендз Вячеслав Борок в интервью:





- Я разместил это произведение тогда, когда каждая клетка моего организма почувствовала то насилие, которое происходит в стране. Как христианин я не могу отвернуться и сказать: я не вижу. Люди, я это вижу. Вижу неправомочное насилие, и я против авторитарного режима в Беларуси, который перерастает в тоталитарный режим.





- Римский Папа говорит, что тоталитарный режим может перерасти в терроризм. И сегодня мы это видим. В Беларуси на государственном уровне происходит терроризм. Я не могу молчать, когда наблюдаю триумф зла.





- Мне не важно, кто будет управлять страной, не важно, как будут называть президента или как будет называться партия. Мне важно, чтобы наша страна руководствовалась прежде всего законом и чтобы права человека соблюдались.





- Само то, что мой административный процесс проводит оперуполномоченный уголовного розыска, это очень странно. Он сам признался, что такое происходит впервые.





- Во время процесса он трижды выходил советоваться с руководством, как вести административный процесс. Раз пять он звонил начальству. По мне, этот процесс политизирован.





- За нарушение этой статьи мне могут присудить сутки или конфисковать устройство, благодаря которому я якобы пропагандировал нацистскую символику.





- Еще до публикации мною изображения Цеслера оперуполномоченный уголовного розыска Гаврилов лично опрашивал моих прихожан, к чему я призывал, пропагандирую ли я что-то.





В своих выступлениях я выступаю против фашизма, коммунизма, против любого тоталитарного режима. Ибо я священник, католик, христианин, я руководствуюсь официальным учением католического костела.





- Я подготовлен ко всему, я понимаю, в какой стране живу. У меня нет доверия к институту государственной власти. Я доверяю лишь Богу. У меня уже давно упакована сумка на всякий случай, если бы меня забрали.





- Дело не в изображении, а в моем откровенном проповедовании, когда я говорю, где добро, а где зло. Когда я даю моральную оценку тем событиям, которые мы видим сегодня.





- Христос говорил: "Меня преследовали, и вас преследовать будут". Мы, христиане, католики, не можем бояться преследования за правду и веру в Бога. Если мы поклоняемся кресту Христа распятого и воскресшего, то мы не должны бояться принять этот крест на себя.





- Время преследования верующих - благословленное время. Это время очищения костела. Благодаря этой кризисной ситуации мы сегодня видим, кто есть кто в христианских общинах.





- Друзья и прихожане советовали мне выехать за границу, некоторые плакали, что так будет лучше. Но почему я должен уезжать? Я не нарушаю законов, у меня нет плохих мыслей в сердце, я не хочу убивать и мстить.





Я просто хочу жить в этой стране по закону. По закону Божьему и закону человеческому. Я и не уеду. Я останусь на этой земле, где живут мои верующие. Я хочу, чтобы здесь было верховенство закона.





- Пока я живу, невозможно, чтобы прекратилось мое проповедование. Нужна физическая ликвидация. Но кости убитого человека кричат еще громче, чем тогда, когда человек был жив. Нет шансов, чтобы заткнуть рот проповеднику.





- Скоро Рождество. Люди, мы переживаем благословленное время. Время кризиса - это время ожидания. Господь приходит в нашу жизнь и в наш мир. Белорусы, не теряйте надежды. Верьте в то, что закон будет иметь верховенство.





Больше храбрости. Выходите из своих домов, мест работы, из своей уютной жизни, где вы приспособились к беззаконию. Выходите навстречу Господу, правосудию, справедливости и правде. И тогда будет спокойствие в Беларуси, и мы будем иметь удовольствие с того, что имеем.