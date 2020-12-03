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Любил спасать людей. В Несвиже от COVID-19 умер известный хирург

На 68-м году жизни в Несвиже умер хирург Игорь Богуш. В городе его знали не только как высококлассного специалиста, но и уважаемого человека. У него был COVID-19, передает tut.by

- Папа более 20 лет был заведующим хирургическим отделением в Несвижской центральной районной больнице. К нему приезжали люди даже из Москвы, не говоря уже о Минске. Он занимался и сосудистой хирургией, и травматологической. Ему очень нравилось оперировать — это была его любимая работа. Его неоднократно приглашали уехать работать в Минск и не только, но он не хотел, ему нравилось в Несвиже, он очень любил свою работу — спасать людей, — рассказывает Юлия, дочь Игоря Богуша.

Юлия рассказывает, что ее папа заразился коронавирусной инфекцией, был на изоляции, затем его сразу положили в реанимацию и оттуда он уже не вышел. Последние две недели он был на ИВЛ. Одно легкое, по словам дочери, было полностью поражено.

Игорь Богуш из семьи медиков: его мама работала фельдшером на скорой помощи, родной брат — санитарный врач.
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