Так называемые "правоохранители" продолжают фабриковать липовые дела, в том числе против детей и за то, чго не было!





СК возбудил уголовное дело о "грубом нарушении порядка" (часть 1 статьи 342 УК) против 16-летнего учащегося профессионального лицея, сообщила накануне вечером пресс-служба МВД.





Там утверждают, что 29 ноября во время протеста в Минске компания несовершеннолетних якобы кидала камни в милицейскую машину Chevrolet на улице Руссиянова. Один из "камней" попал в заднюю дверь транспорта.









На видео, снятом изнутри машины и опубликованном милицией, слышно, как о транспорт что-то ударяется, после чего один из сотрудников спрашивает, «кто кинул», а второй отвечает — «малолетки». После милицейский автомобиль заезжает на тротуар и начинает погоню за несколькими убегающими пешеходами.









"Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ", — говорится в сообщении МВД.





Против подростка возбуждено уголовное дело об "активном участим в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".





Почти сразу после того, как это сообщение появилось в Сети, там стала появляться информация, что у подростков не было никаких камней - они бросали снежки.





10(!) свидетелей инцидента. Более того, одному из милиционеров, погнавшихся за подростком, люди так и заявили, что это снег, а потому нечего задерживать мальчика. В качестве аргумента своей "правоты" тот не придумал ничего умнее, как размахивать перед людьми оружием! Позже это подтвердили " Нашей ниве . Более того, одному из милиционеров, погнавшихся за подростком, люди так и заявили, что это снег, а потому нечего задерживать мальчика.



