Oops! На участке семьи Шакуты под Минском сгорел мотоцикл





О возгорании пристройки к частному дому в Минском районе в МЧС сообщили утром 2 декабря. Спасатели потушили пожар, но постройка и имущество, в том числе мотоцикл, огнем уничтожены полностью, сообщает пресс-служба СК.





Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере».





Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в деревне Ельница недалеко от спорткомплекса «Стайки» в Минском районе. Дом по улице Китаева принадлежит бывшей жене Дмитрия Шакуты. По неофицальным данным они в разводе примерно год.





В последнее время имя Шакуты часто упоминается в связи со смертью Романа Бондаренко, избитого до комы жителя площади Перемен, которого из Центрального РУВД Минска в таком состоянии доставили в больницу. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли его спасти.







Кстати, после смерти Бондаренко Шакуту на публике никто не видел, о его местонахождении ничего неизвестно.