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Oops! На участке семьи Шакуты под Минском сгорел мотоцикл

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожаром на приусадебном участке в Минском районе, который принадлежит семье известного кикбоксера Дмитрия Шакуты.


О возгорании пристройки к частному дому в Минском районе в МЧС сообщили утром 2 декабря. Спасатели потушили пожар, но постройка и имущество, в том числе мотоцикл, огнем уничтожены полностью, сообщает пресс-служба СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере».

Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в деревне Ельница недалеко от спорткомплекса «Стайки» в Минском районе. Дом по улице Китаева принадлежит бывшей жене Дмитрия Шакуты. По неофицальным данным они в разводе примерно год.

В последнее время имя Шакуты часто упоминается в связи со смертью Романа Бондаренко, избитого до комы жителя площади Перемен, которого из Центрального РУВД Минска в таком состоянии доставили в больницу. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли его спасти. 

Кстати, после смерти Бондаренко Шакуту на публике никто не видел, о его местонахождении ничего неизвестно.
"Белорусский партизан"
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