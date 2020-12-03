+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Маэстро Анисимов и «Классика для всех»

Приглашает Белгосфилармония 3 декабря

Концерт Государственного академического симфонического оркестра из цикла «Классика для всех» состоится в Белгосфилармонии 3 декабря, сообщает «Минск-Новости».

На концерте прозвучит знаменитая симфоническая поэма Бедржиха Сметаны «Влтава» из цикла «Моя родина», воспевающая могучую реку с ее древними легендами и народными обычаями. Будет исполнена и симфония «Из Нового Света» Антонина Дворжака, созданная им во время нахождения в США. Она наполнена чешскими национальными интонациями и ритмами.

Дирижер концерта — народный артист Беларуси Александр Анисимов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]