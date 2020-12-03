Коронавирус в мире: число заражений COVID-19 превысило 64,5 млн

На утро четверга, пишет interfax.by, во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 492 тыс. 558, выздоровели более 41 млн.





В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.





Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 13 млн 920 тыс. 772 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 205 тыс. 137) и 273 тыс. 368 летальных исходов (рост - 2 тыс. 863), излечились более 5,3 млн.









Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 35 тыс. 551 человека. Всего зафиксировано 9 млн 534 тыс. 964 случая заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 526 - до 138 тыс. 648, поправились почти 9 млн человек.





Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 436 тыс. 650 заболевших, что на 49 тыс. 863 человека больше, чем сутками ранее, умерли 174 тыс. 515 больных (рост - 698), вылечились 5,7 млн человек.





По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 192,4. В США на 1 млн жителей скончался 843 человека, Индии - 100, Бразилии - 819.







