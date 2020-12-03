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СМИ: лидеры-пропагандисты. Кто разделяет общество на «своих» и «чужих»

Лидером-пропагандистом в октябре стал телеканал ОНТ

Государственные СМИ в октябре продолжили оскорблять и высмеивать протестующих, демонизировать протесты, сгущать краски, разделять общество на «своих» и «чужих».

Лидерами по пропаганде в октябре стали ОНТ (в 79% от общего числа исследованных сообщений), «Беларусь 1» (78%) и СТВ (70%). Об этом сообщает в мониторинге госТВ, проведенном MediaIQ.

Государственные СМИ чаще всего нарушали стандарт отделения мнений от фактов (в 71% от всех исследуемых новостей), полноты информации (56%) и достоверности (29%).


Государственные СМИ в 100% исследуемых новостей о митингах против фальсификации выборов в Беларуси нарушили хотя бы один стандарт журналистики, в новостях на другие темы — в 94%. Негосударственные СМИ — в 4 % в обоих случаях.

Государственные СМИ в новостях о протестах чаще нарушали стандарты отделения мнений от фактов — в 80% сюжетов, полноты — в 70% и баланс мнений — в 40%. 78% новостей о протестном движении у госмедиа были в негативной тональности.
Нарушения стандарта отделения мнений от фактов и пропаганда зафиксированы в 82% новостей о протестах у государственных СМИ. Госмедиа в октябре, как и в предыдущих месяцах, демонизируют протесты и их участников, убеждают зрителей в том, что митинги несут серьёзную опасность для остального общества. Основной посыл государственных СМИ в материалах о митингах в том, что протесты теряют массовость, поэтому якобы становятся более радикальными, чтобы оставаться в новостной повестке, создавать картинку для зарубежных кураторов и рассчитываться с заказчиками. Пропаганда государственных СМИ отказывает оппонентам власти в субъектности и третий месяц продвигает манипулятивный нарратив — протестующие участвуют в митингах не по своей воле, а потому что так приказывают из Варшавы или Вильнюса. Также, по версии госСМИ, митингующие получают деньги за участие в протестах. Медиа освещают акции только с позиции нарушения законодательства, уличных беспорядков, противостояния милиции. 
Виктор Беляев, Thinktanks.by
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