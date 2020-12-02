Беларусь - страна с самыми дешевыми похоронами

Команда аналитиков Picodi.com посчитала, сколько стоят похороны и как отличаются расходы на традиционное захоронение и кремацию. Аналитики также проверили, какую материальную помощь оказывают государства своим скорбящим гражданам: Беларусь относится к странам, где выплачивается компенсация на похороны, однако её размер не самый большой, пишет Thinktanks.by.





Последние 5 лет в Беларуси ежегодно умирает около 120 тыс. человек. Традиционное погребение и кремация имеют значительные различия, но некоторые расходы одинаковы в обоих случаях. Например, подготовка тела облегчит кошелек на 250 рублей, ведь в эту услугу входят: омовение, бальзамирование, нанесение макияжа и облачение в одежду.





Разумеется, тело нужно транспортировать, а аренда катафалка в среднем составляет 200 рублей. Сами похороны состоят из церемонии (светской или церковной) и поминок. Стоимость первой части может стоить около 180 рублей — в эту сумму входит аренда зала или храма и оплата услуг ведущего или священника. В свою очередь поминки в ресторане на 30 человек обойдутся почти в 600 рублей.









В случае традиционных похорон нужно брать в расчет стоимость гроба — в среднем 200 рублей.





Согласно закону место на кладбище государство готово предоставить бесплатно, а вот копка могилы может обойтись в 350 рублей в зимний период. К дорогостоящей атрибутике следует отнести памятник — стандартное простое надгробие стоит 400 рублей.





Если речь идет о кремации, то ее стоимость составляет 229 рублей (включая стоимость простого гроба). Также к этой статье расходов относится урна, а ее средняя стоимость — 130 рублей. Для урны необходимо предусмотреть место в колумбарии. Захоронение урны и ниша обойдутся в 270 рублей.





Суммируя все расходы, можно утверждать, что кремирование дешевле: традиционные похороны обойдутся в среднем в 2199 рублей, а кремация — 1878 рублей.

Где умирать дороже всего?

Аналитики Picodi узнали, какой вид похорон самый популярный в других 16 странах и сколько он стоит. А также, как наша страна выглядит на фоне других государств.









Из стран, которые попали в наш рейтинг, самые дорогостоящие похороны в Японии: в этой стране средняя стоимость «прощания» составляет 12721 долларов, а жители не могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Сразу после неё идут две европейские страны: Испания и Франция, где стоимость похорон равняется 9 195 долларов и 8782 долларов. Что интересно, в Испании можно получить пособие, но его размер составляет 55 долларов, что покроет менее 1% от расходов на похороны.





Беларусь, где средняя стоимость похорон равняется 2199 рублей (в пересчете 862 доллара), находится на самой низкой строчке рейтинга. Социальное пособие на погребение выплачивается в размере средней заработной платы за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти (500 долларов на октябрь 2020 года) и может покрыть около 58% от стоимости всех расходов.





В Украине также похороны близкого не сильно отягощают семейный бюджет — средняя стоимость всех расходов составляет 946 долларов.

Методология

Данное исследование основывается на местной стоимости погребальных товаров и услуг, доступных на сайтах соответствующих агентств, храмов и кладбищ. Информация о социальных пособиях была взята с сайтов государственных учреждений, для исследования использовались максимальные ставки по выплатам. При конвертации валют был взят средний курс Google Finance за последние 90 дней.



