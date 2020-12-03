"Затяжной" коронавирус - как распознать болезнь

В больницу надолго: как распознать «затяжной» коронавирус





Такое течение болезни несет риски обширного поражения органов.





Британские врачи назвали семь симптомов, по которым можно судить, что пациенту придется бороться с коронавирусом достаточно долгое время. Отмечается, что это касается не только тех, кто был госпитализирован, но и проходящих лечение дома.





усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться — так называемый «мозговой туман», Врачи установили, что симптомы «затяжного» коронавируса включают, а такжеили сосредоточиться — так называемый «мозговой туман», пишет radiokp.ru





Опасность течения болезни, сопровождаемой такими симптомами, несет риски обширного поражения органов. Специалисты предупредили, что такие «эффекты» могут легко подорвать здоровье.





Главная хитрость

«затяжного» COVID-19 заключается в том, что у пациента могут наступать кратковременные улучшения состояния,





но затем болезнь может вновь прогрессировать, отмечается в исследовании British Heart Foundation.





Ранее врач Андрей Пеньков назвал самый опасный день для больных коронавирусом. Именно в этот момент, по словам специалиста, важно госпитализировать пациента.



