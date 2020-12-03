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"Затяжной" коронавирус - как распознать болезнь

С кратковременными улучшениями: названы семь симптомов «затяжного» коронавируса

В больницу надолго: как распознать «затяжной» коронавирус

Такое течение болезни несет риски обширного поражения органов.

Британские врачи назвали семь симптомов, по которым можно судить, что пациенту придется бороться с коронавирусом достаточно долгое время. Отмечается, что это касается не только тех, кто был госпитализирован, но и проходящих лечение дома.

Врачи установили, что симптомы «затяжного» коронавируса включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться — так называемый «мозговой туман», пишет radiokp.ru

Опасность течения болезни, сопровождаемой такими симптомами, несет риски обширного поражения органов. Специалисты предупредили, что такие «эффекты» могут легко подорвать здоровье.

Главная хитрость 

«затяжного» COVID-19 заключается в том, что у пациента могут наступать кратковременные улучшения состояния, 


но затем болезнь может вновь прогрессировать, отмечается в исследовании British Heart Foundation.

Ранее врач Андрей Пеньков назвал самый опасный день для больных коронавирусом. Именно в этот момент, по словам специалиста, важно госпитализировать пациента.
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