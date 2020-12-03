Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен - коронавирус

Валери Жискар д’Эстен, который занимал должность французского лидера в 1974-1981 годах, скончался на 95 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 2 декабря, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на семью политика.









Отмечается, что один из самых авторитетных политических деятелей Франции умер в своем доме в департаменте Луар и Шер. Кроме COVID-19, он имел ряд других заболеваний.





Так, в ноябре д’Эстен был госпитализирован в одну из больниц города Тура в связи с сердечной недостаточностью и прошел курс лечения от легочной недостаточности в сентябре, пишет telegraf.by





Политик был участником освобождения Парижа в годы Второй мировой войны. Занимал должность министра в правительстве генерала Шарля де Голля. В годы его президентства Франция начала возвращаться в НАТО и укрепились советско-французские отношения.





Кроме того, в стране были запущены масштабные государственные проекты, в частности строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций. Была отменена политическая цензура в кино, а избирательный возраст был снижен с 21 года до 18 лет.





Как сообщалось, немецкая журналистка Анн-Катрин Страке обвинила д’Эстена в сексуальных домогательствах. По ее словам, в конце 2018 года во время интервью для телеканала WDR он положил руку на ее ягодицы.



