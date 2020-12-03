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Белорусы, пострадавшие от репрессий, получат литовские визы бесплатно

Белорусы, пострадавшие от репрессий, получат литовские визы бесплатно. Такое решение приняло правительство Литвы. Инициировал его литовский МИД.


С 21 сентября по 1 декабря для граждан Беларуси выдали 1354 гуманитарных визы для приезда в Литву / delfi.lt

"Репрессии и насилие против белорусских граждан и грубые нарушения прав человека привели к всё большему количеству ищущих убежища и временной защиты в Литве, — цитирует слова Саулюса Сквернялиса, исполняющего обязанности премьер-министра, правительственная пресс-служба. — Чтобы приехать и остаться в Литве на более длительный период, белорусским гражданам нужна долгосрочная национальная виза, которая до сих пор стоила 60 евро. Отныне она будет бесплатной".

Чтобы не платить консульский сбор и получить бесплатную визу, нужно иметь подтверждение МИД Литвы, что заявка соответствует "гуманитарным требованиям", или "целям развития сотрудничества, внешней политики или национальной безопасности".

Известно, что с 21 сентября по 1 декабря гражданам Беларуси выдали 1354 гуманитарные визы для приезда в Литву, переводит euroradio.fm
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