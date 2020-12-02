Теплее обычного: синоптики рассказали, каким будет декабрь 2020-го
Ожидается, что среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1 градус.
А это значит, что нынешний декабрь будет теплее обычного, сообщает БЕЛТА. Что касается снега, то количество осадков прогнозируется "в пределах нормы", а местами будет и меньше.
В четверг, 3 декабря, в ночные часы снег пройдёт почти по всей стране, а днём — местами. Температура воздуха ночью составит от -2 до -8 градусов (в Минске — 3-5 мороза), в дневные часы — от -3 до +2 градусов (в столице — от 0 до -2), передает "Еврорадио".
21:58 02/12/2020
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