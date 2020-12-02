+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Гомеле задержали мужчину, который 16 лет назад едва не изнасиловал женщину

7 февраля 2004 года в Гомеле мужчина набросился на женщину, угрожал и заставил полностью раздеться. Тогда женщине удалось сбежать. Установить личность подозреваемого удалось лишь сейчас, спустя 16 лет, сообщили в УВД. Им оказался 41-летний рабочий одного из гомельских заводов. Мужчина рассказал, что в тот вечер был сильно пьян, и признался, что действительно пытался в 2004 году изнасиловать женщину.

Иллюстративное фото

В тот вечер женщина возвращалась домой. Проходя мимо каскада озер, на нее набросился мужчина, зажал рот, потянул к воде и заставил полностью раздеться. Увидев, что мужчина начал снимать джинсы, женщина улучила момент и побежала в сторону дома, бросив свою одежду.

На следующий день она обратилась в милицию. Ее вещи нашли именно там, где она указала, однако выйти на след неудавшегося насильника тогда так и не удалось.

Сейчас он водворен в ИВС. Уголовное дело возобновлено.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]