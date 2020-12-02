Иллюстративное фото





В тот вечер женщина возвращалась домой. Проходя мимо каскада озер, на нее набросился мужчина, зажал рот, потянул к воде и заставил полностью раздеться. Увидев, что мужчина начал снимать джинсы, женщина улучила момент и побежала в сторону дома, бросив свою одежду.





На следующий день она обратилась в милицию. Ее вещи нашли именно там, где она указала, однако выйти на след неудавшегося насильника тогда так и не удалось.





Сейчас он водворен в ИВС. Уголовное дело возобновлено.

