В Гомеле задержали мужчину, который 16 лет назад едва не изнасиловал женщину
7 февраля 2004 года в Гомеле мужчина набросился на женщину, угрожал и заставил полностью раздеться. Тогда женщине удалось сбежать. Установить личность подозреваемого удалось лишь сейчас, спустя 16 лет, сообщили в УВД. Им оказался 41-летний рабочий одного из гомельских заводов. Мужчина рассказал, что в тот вечер был сильно пьян, и признался, что действительно пытался в 2004 году изнасиловать женщину.
Иллюстративное фото
В тот вечер женщина возвращалась домой. Проходя мимо каскада озер, на нее набросился мужчина, зажал рот, потянул к воде и заставил полностью раздеться. Увидев, что мужчина начал снимать джинсы, женщина улучила момент и побежала в сторону дома, бросив свою одежду.
На следующий день она обратилась в милицию. Ее вещи нашли именно там, где она указала, однако выйти на след неудавшегося насильника тогда так и не удалось.
Сейчас он водворен в ИВС. Уголовное дело возобновлено.
21:08 02/12/2020
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