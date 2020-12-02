Заблокирован доступ к изданию «Медиазона. Беларусь»





Издание «Медиазона. Беларусь» было запущено 1 июля 2020 года. Это проект российского интернет-СМИ «Медиазона», основанного в сентябре 2014 года участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.«Медиазона» фокусируется на освещении новостей, аналитике, колумнистике о судебных, правоохранительных органах и пенитенциарной системе, а также о различных проявлениях преследований граждан за их политические взгляды.





Как написала у себя в телеграм-канале «Медиазона. Беларусь», доступ ограничен на основании решения Министерства информации РБ.





«При попытке зайти на сайт через некоторых провайдеров пользователи видят белую плашку с текстом «Доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в сообщении. — Другие провайдеры пока позволяют зайти на сайт. Это значит, что вы можете свободно почитать:





• исследование «Медиазоны», как силовики калечили протестующих;





• переданный на волю рассказ Николая Дедка о том, как с ним обращались при задержании;





• что происходило на «Площади перемен» перед смертью Романа Бондаренко.





И другие тексты, которые мы написали за несколько месяцев работы. Включайте VPN и оставайтесь с нами».