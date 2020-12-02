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Вечером 19 ноября мужчина возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест». Чтобы не уходить на 10-дневную самоизоляцию он предъявил поддельное командировочное удостоверение. Пограничникам он признался, что скачал в Сети образец, распечатал и попросил у друга поставить печать фирмы.





В отношении брестчанина возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы до двух лет.





Аналогичный инцидент произошел 1 декабря. Две брестчанки также предъявили на границе подложные командировочные удостоверения. При себе у них были поддельные печати российских и польских организаций. В отношении женщин проводится проверка.