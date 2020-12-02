Отнятый у маленьких пациентов хосписа аппарат был куплен на средства благотворителей.













Напомним, что вчера прошло судебное заседание о лишении Гродненского детского хосписа аренды помещений. Повторное судебное заседание по этому поводу будет проведено через 14 дней.





Давление на хоспис началось и продолжается уже более двух месяцев по причине гражданской позиции его директора.





При этом глава Гродненской области, бывший онколог, Владимир Караник, не понаслышке знакомый с тем, кем есть паллиативный пациент, позволяет буквально уничтожать единственное учреждение паллиативной помощи детям в Гродно.