Аморальная власть: у гродненского детского хосписа без всяких документов забрали аппарат ИВЛ
Об этом на своей странице в Инстаграм сегодня сообщила директор хосписа Ольга Величко.
Отнятый у маленьких пациентов хосписа аппарат был куплен на средства благотворителей.
Напомним, что вчера прошло судебное заседание о лишении Гродненского детского хосписа аренды помещений. Повторное судебное заседание по этому поводу будет проведено через 14 дней.
Давление на хоспис началось и продолжается уже более двух месяцев по причине гражданской позиции его директора.
При этом глава Гродненской области, бывший онколог, Владимир Караник, не понаслышке знакомый с тем, кем есть паллиативный пациент, позволяет буквально уничтожать единственное учреждение паллиативной помощи детям в Гродно.
Источник: @belhalat_by
17:56 02/12/2020
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