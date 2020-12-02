После возвращения из Турции и Сербии нужен 10-дневный карантин. Какие еще страны вошли в перечень
Еще восемь стран вошли в список тех, по возвращении из которых нужен обязательный карантин 10 дней. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония. Нововведение работает с 3 декабря, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
Фото: Reuters
Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сейчас там 146 стран. По возвращении из них в Беларусь человек должен 10 дней находиться в изоляции. С 3 декабря список пополнится 8 новыми странами. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.
Ранее в список отнесли Армению, Германию, Данию, Италию, Израиль, Испанию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Францию, Украину.
В перечне нет России.
18:36 02/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение