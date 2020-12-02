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Минздрав актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Сейчас там 146 стран. По возвращении из них в Беларусь человек должен 10 дней находиться в изоляции. С 3 декабря список пополнится 8 новыми странами. Это Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция и Эстония.





Ранее в список отнесли Армению, Германию, Данию, Италию, Израиль, Испанию, Канаду, Латвию, Литву, Польшу, Францию, Украину.





В перечне нет России.

