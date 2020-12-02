У бизнесмена и политзаключенного Василевича родилась дочь





Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, сайтами kyky.org и The Village Беларусь был задержан 27 августа и помещен в СИЗО № 1. Сообщалось, что по уголовному делу проходила и его супруга Надежда Зеленкова, причем на тот момент она была на седьмом месяце беременности. Сегодня она родила дочь, Александр по-прежнему под стражей.





Радостную новость о рождении дочери в соцсетях сообщила сама Надежда. Девочку назвали Уршуля. В семье есть также старшая дочь.