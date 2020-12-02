



Рождество и Новый год являются одними из самых любимых праздников. Именно рождественские праздники собирают вместе большие семьи, однако пандемия коронавируса может изрядно испортить праздничное настроение, пишет британская газета The Guardian





Несмотря на то, что правительства многих стран вводят жесткие карантинные ограничения на праздничный период, основную ответственность за то, чтобы после праздников ситуация с пандемией коронавируса не дошла до катастрофических масштабов, несут сами люди.





Возникает много вопросов о том, как правильно провести праздничные дни на фоне пандемии. Однако очень трудно дать эмоционально обнадеживающий и утешительный ответ, который хочет услышать большинство, ведь так или иначе, коронавирус не отступает, и соблюдать меры предосторожности, которые позволят избежать резкого скачка количества случаев болезни, все равно придется.





Даже политики застряли в решении сложной дилеммы относительно того, как правильно «уговорить» людей отказаться от рискованных массовых празднований.





Правда заключается в том, что вирусу, который вызывает COVID-19, безразлично, Рождество это или новогодняя ночь. Коронавирус быстро распространяется в плохо проветриваемых помещениях, когда люди «неформально» собираются вместе. Дезинфекция поверхностей и сидение на расстоянии двух метров так просто не остановят передачу болезни. Лучше представить себе вирус, как сигаретный дым: если один человек в комнате курит, вы, вероятно, почувствуете запах дыма. То же самое и с коронавирусом: если один человек инфицирован, вы можете заразиться вирусными частицами, которые выделяются при дыхании и разговоре.









Однако, есть способы проявить осторожность. Для того, чтобы безопасно встретиться с близкими на праздники, стоит сначала проверить локальную ситуацию с коронавирусом, распространенность случаев заболевания COVID в том или ином районе, количество случаев на сто тысяч человек. Если случаев болезни меньше, то и риск распространения болезни также уменьшается. Однако, никогда не стоит недооценивать коронавирус, потенциальные риски заразиться всегда присутствуют.





Общение на свежем воздухе, прогулки и проведение времени с друзьями и семьей на открытом пространстве уменьшают риски распространения COVID-19, так же как и общение с семьей и друзьями виртуально или по телефону.





Если есть большое желание провести время с близкими членами семьи, особенно с уязвимыми или пожилыми людьми, единственным по-настоящему безопасным способом является изоляция на две недели перед тем, как увидеть их, чтобы убедиться, что вы не являетесь носителем вируса.





Несмотря на то, что сейчас почти все получили доступ к быстрым тестам на выявление коронавируса, такие тесты не являются достаточно информативными.





Если люди активно будут «путешествовать» страной во время праздничного периода, это может привести к резкому росту количества случаев болезни: вирус движется, когда движутся люди.





С каждым днем ​​эффективные и безопасные вакцины против коронавируса становятся все ближе к населению, а лечение пациентов с COVID-19 совершенствуется, однако угроза вируса все еще не отступает.





Полагаться исключительно на медицинскую службу и правительство в борьбе с пандемией - это все равно, что оставить вратаря одного на футбольном поле. Каждый должен играть свою роль в сдерживании пандемии, даже если это может означать отказ от массовых социальных собраний и торжеств, резюмирует издание.