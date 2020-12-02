



Утверждается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией".





Однако на самом деле только по итогам первой волны в стране умерло не менее 5,5 тысяч. Не исключено, что сейчас в стране уже как минимум 10 тысяч жертв COVID-19.







