Коронавирус - официальная версия: почти 1700 заболевших и 8 умерших за сутки
По информации Минздрава, за последние сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 1 689 пациентов (накануне по официальной версии их было 1572). Как и вчера, восемь человек умерли.
Утверждается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией".
Однако на самом деле только по итогам первой волны в стране умерло не менее 5,5 тысяч. Не исключено, что сейчас в стране уже как минимум 10 тысяч жертв COVID-19.
17:04 02/12/2020
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