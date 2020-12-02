+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Коронавирус - официальная версия: почти 1700 заболевших и 8 умерших за сутки

По информации Минздрава, за последние сутки количество заболевших COVID-19 выросло на 1 689 пациентов (накануне по официальной версии их было 1572). Как и вчера, восемь человек умерли.


Утверждается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией".

Однако на самом деле только по итогам первой волны в стране умерло не менее 5,5 тысяч. Не исключено, что сейчас в стране уже как минимум 10 тысяч жертв COVID-19. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]