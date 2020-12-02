



Дом находится недалеко от Минска, в деревне Ельница. По информации МЧС, пожар случился в хозпостройке, сообщение об этом поступило около трех часов ночи.





Сейчас на месте работают представители Следственного комитета.





Как отмечает блогер Мотолько, участок принадлежит бывшей жене Шакуты, с которой они в разводе больше года.





Напомним, имя Дмитрия Шакуты фигурирует в связи с убийством Романа Бондаренко.





Кстати, местонахождение Шакуты на данный момент неизвестно.



