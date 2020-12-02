+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На участке под Минском случился пожар - дом принадлежит бывшей жене Шакуты

На участке, принадлежащем семье Дмитрия Шакуты произошел пожар. Сейчас там работают следователи.

 

Дом находится недалеко от Минска, в деревне Ельница. По информации МЧС, пожар случился в хозпостройке, сообщение об этом поступило около трех часов ночи.

Сейчас на месте работают представители Следственного комитета. 

Как отмечает блогер Мотолько, участок принадлежит бывшей жене Шакуты, с которой они в разводе больше года. 

Напомним, имя Дмитрия Шакуты фигурирует в связи с убийством Романа Бондаренко.

Кстати, местонахождение Шакуты на данный момент неизвестно.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]