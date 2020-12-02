Денег нет: власти хотят сократить декретный отпуск до 2 лет

«Вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций. Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом», — рассказал Роман Головченко.





По мнению премьера, в стране и так действует самая большая система льгот при рождении детей. Поэтому в правительстве обсуждают вариант, когда декретный отпуск оставят на срок 3 года, но оплачивать будут только 2, сообщает БелТА.





При этом Головченко заверил депутатов, что вопрос еще не решен. «Пока идет выработка наборов опций. Решение, если оно будет приниматься, станет возможным, конечно же, только после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом», — пообещал премьер.





Ранее Лукашенко 20 ноября во время посещения гомельского завода «Гомсельмаш» рассказал о планируемой демографической политике.





«Я думаю, это («Семейный капитал» — Ред) останется навсегда. Рожайте, ради бога. Мы будем находить эти деньги – по $10 тыс. на каждого ребеночка после рождения двоих детей. Потому что это главное. Не будет детей – не будет рабочих, никакое образование тогда не надо, никакие компетенции», — считает он.





Тогда же Лукашенко сказал, что власти думают над возможностью сокращения декретного отпуска.





Он рассказал что «считает важным обсудить возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком, который в Беларуси сейчас длится до достижения детьми трех лет и является одним из самых продолжительных в мире».