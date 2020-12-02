



Начальник отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Андрей Гладкий рассказал:





— Происшествие случилось около 07:00 на 24 километре автодороги Р1 Минск – Дзержинск, недалеко от города Фаниполь. «Фиатом» управлял 29-летний водитель, который ехал по крайней левой полосе. 31-летний пешеход, житель Лунинецкого района, перебегал проезжую часть дороги и, по словам очевидцев, громко, эмоционально разговаривал по мобильному телефону. После того, как «Фиат» сбил мужчину, на него поочередно наехали автомобили «Форд», «Ситроен», «Рено» и «Шкода». Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью.





По факту ДТП проводится проверка.