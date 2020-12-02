Таиланд будет закрыт для иностранных туристов до марта





"Перспективу открытия страны не раньше марта озвучил министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана. По его словам, необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений", - пишет издание.





В свою очередь, ассоциация отелей и ассоциация турагентств Таиланда лоббируют отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина. Также они требуют от властей создания "туристических коридоров" с некоторыми провинциями Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.





"На данном этапе это невозможно. Страна будет и дальше открыта только для бизнесменов, медиков и дипломатов. Многие страны охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя", - сказал Ратчакитпракан.





Он добавил, что китайские власти также советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета 2021 года.





В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30. Всего за месяц королевство посетила 1 тыс. путешественников.





STV могут получить и граждане России. Правда, въезд связан со множеством ограничений. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.