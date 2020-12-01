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"Спросили, кто сидел на "сутках", и отправили обратно в автобус"

Не знаете, как избежать военных сборов? "Рецепт" прост - участие в протестах.

"Спросили, кто сидел на "сутках", и отправили обратно в автобус"
Гомельского историка Евгения Маликова, которого уволили из БелГУТа после участия в мирных акциях протеста, 30 ноября призвали на военные сборы. Там он должен был быть находиться в течение 25 дней, но спустя сутки его отправили домой. 

Как так получилось, он рассказал в соцсетях.

Накануне мужчина готовился к сборам: отправил кота к друзьям, приготовил еду в дорогу, перечитал советы от бывших участников военных сборов и собрал рюкзак. 

Но по прибытии в часть у "резервистов" поинтересовались, кто участвовал в митингах и отбывал «сутки», и посоветовали не скрывать - дескать, все равно пробьют и все выяснят. 

Тогда Евгений и вышел из шеренги, после чего его отправили обратно в автобус.

«Учитывая мой послужной список, кажется, я догадываюсь, почему так и остался сидеть в автобусе… 

Выскажу осторожное мнение: прошлый опыт призывов показал идеологам воинской части, что на занятиях по политподготовке (или как она там у них называется) при наличии клиента 23.34, идеологи абсолютно проигрывают битву за души военнообязанных

Видимо, побоялись не выдержать идеологической конкуренции», — пишет Маликов.


По его словам, в военкомате его предупредили, что могут и не забрать: группа разделится на две части — основная и резерв. Так и получилось. Из 26 человек 18 поехали на сборы, остальные 8, включая Евгения, попали в резерв.

«Ну что, блин, дожился, теперь даже и в армию брать не хотят. А я же говорил девушкам, что под Новый 2021 год приму присягу, отслужу как надо и вернусь, буду после этого 100% мужиком, призывал их ждать…» — пишет Евгений.

Впрочем, историк не исключает, что в марте его призовут вновь. А пока намерен провести ближайшие три месяца с пользой и посвятить время научным исследованиям.
Источник: gomel.today
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