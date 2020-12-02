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Нам врут даже в мелочах: проезд в Минске все-таки подорожает - еще вчера власти говорили об обратном

В Минске все-таки подорожает проезд в общественном транспорте.


Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек. 

Жетон в метро будет стоить 80 копеек.

Одна поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется в 75 копеек

Покупка талона у водителя – в 80 копеек, в автобусах-экспресс – соответственно в 90 и 95 коп. 

На 15% повысятся цены на проездные документы, сообщает 2 декабря официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Решение вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь (дата пока неизвестна).
"Белорусский партизан"
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