Нам врут даже в мелочах: проезд в Минске все-таки подорожает - еще вчера власти говорили об обратном
В Минске все-таки подорожает проезд в общественном транспорте.
Тариф на проезд в городском общественном транспорте увеличится на 10 копеек.
Жетон в метро будет стоить 80 копеек.
Одна поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах обойдется в 75 копеек
Покупка талона у водителя – в 80 копеек, в автобусах-экспресс – соответственно в 90 и 95 коп.
На 15% повысятся цены на проездные документы, сообщает 2 декабря официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
Решение вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь (дата пока неизвестна).
Напомним, что буквально накануне в Мингориполкоме заявили, что в Минске тарифы пока повышаться не будут
"Белорусский партизан"
11:43 02/12/2020
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