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Режим лишает больных детей шанса на жизнь: уникальному доктору не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии

Доктору Рустаму Айзатулину, который занимался с проблемными детками, не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии

Режим лишает больных детей шанса на жизнь: уникальному доктору не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии
Кроме основной работы в РНПЦ, доктор Айзатулин занимается с недоношенными младенцами, детьми с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями, работает над созданием базы таких пациентов, пишет Радыё Свабода.

Рустаму Айзатулину с 1 января не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Причем руководство РНПЦ с ним не встречалось, сотрудница отдела кадров принесла бумажку, которую предложила подписать, рассказал Рустам Айзатулин.

«Сначала вынесли предупреждение за посты в фейсбуке»

«В августе у меня было много постов в фейсбуке. Меня вызвали в Минздрав на беседу и вынесли предупреждение за посты в фейсбуке. Никаких задержаний меня во время акций никогда не было. Только посты в фейсбуке. Теперь дождались окончания контракта.

Мне сказали, что финансирование Минздрава на следующий год сокращается, сотрудников хватает, поэтому просто не продлевают контракт. И дали подписать бумагу, что я работаю до 31 декабря. Никаких разговоров, объяснений не было.

Я написал служебную записку руководству — ответа не получил. Задавать вопросы руководству и Минздраву совершенно бессмысленно — получим отписки.

Ходить, умолять никого не хочу, буду увольняться», — рассказал Рустам Рустамович.

Пока Рустам Айзатулин еще не определился: либо будет искать работу в Беларуси, или придется уехать за границу.

«Не знаю пока, где буду работать. Что касается трудоустройства в коммерческих центрах — здесь тоже все может быть. Как было с одним врачом, который уволился из так называемой «лечкомиссии» и устроился в коммерческий медцентр «ЛОДЭ», а через пару дней позвонили «сверху» и приказали уволить. Сейчас он ищет возможность уехать», — рассуждает Рустам Айзатулин.

Врач не исключает, что придется искать работу за границей.
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