Известный корона-диссидент умер от COVID-19

На днях в России умер основатель легендарного бренда сырков Борис Александров. Причиной смерти стал коронавирус.





«Это полная ерунда. Это бабки, которые Китай сделает, обманув весь мир. Новые вирусы возникают каждый день. Это всегда было, начиная с испанки, которая была, по-моему, в 1919 году. Тогда погибло, по разным данным, от 20 миллионов до 50 миллионов человек.





Но погибли почему? От осложнений. Сейчас эти осложнения все лечатся антибиотиками. От этого коронавируса погибает меньше народа, чем от автомобильных катастроф», - говорил бизнесмен Forbes еще весной.





Он также утверждал, что маски не помогают защититься от вируса, а власти Китая с наступлением пандемии закупились акциями компаний, цены на которые обрушились.





Однако по злой иронии судьбы именно коронавирус стал причиной смерти самого Александрова. Кстати, по образованию – врача-терапевта.





По своей специальности он проработал 20 лет. Но в 1990-е безденежье и необходимость кормить семью заставили его заняться бизнесом. В итоге предприниматель основал знаменитый в России бренд творожных сырков «Б.Ю. Александров».