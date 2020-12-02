Посетители смогут увидеть уникальные работы мастера в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны, выполненные за последние несколько лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре учреждения культуры.









Николай Кузьмич известен тем, что восстановил одну из национальных святынь – Крест Евфросинии Полоцкой. Он же спустя время создал ставротеку (хранилище для креста) и раку для мощей Евфросинии Полоцкой.











