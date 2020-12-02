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Выставка Николая Кузьмича - автора аналога креста Евфросини Полоцкой сегодня откроется в Минске

В Национальном художественном музее 2 декабря состоится открытие персональной юбилейной выставки известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium».

 Посетители смогут увидеть уникальные работы мастера в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны, выполненные за последние несколько лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре учреждения культуры.


Николай Кузьмич известен тем, что восстановил одну из национальных святынь – Крест Евфросинии Полоцкой. Он же спустя время создал ставротеку (хранилище для креста) и раку для мощей Евфросинии Полоцкой.

 
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