Выставка Николая Кузьмича - автора аналога креста Евфросини Полоцкой сегодня откроется в Минске
В Национальном художественном музее 2 декабря состоится открытие персональной юбилейной выставки известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium».
Посетители смогут увидеть уникальные работы мастера в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны, выполненные за последние несколько лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре учреждения культуры.
Николай Кузьмич известен тем, что восстановил одну из национальных святынь – Крест Евфросинии Полоцкой. Он же спустя время создал ставротеку (хранилище для креста) и раку для мощей Евфросинии Полоцкой.
10:01 02/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение