Китайский аппарат прилунился

Китайский возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" успешно прилунился. Он должен собрать образцы реголита на поверхности естественного спутника Земли, после чего вернуться с ними.





— Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны, — сообщило Центральное телевидение КНР.





Напомним, на полёт до земного спутника у "Чанъэ-5" ушло около 112 часов, пишет life.ru. Аппарату пришлось совершить две коррекции орбиты. Миссия — первая с 1976 года — рассчитана на 23 дня. Ожидается, что на Землю будет доставлено порядка двух килограммов реголита. В случае успеха Китай станет третьим после США и СССР государством, кто смог осуществить подобную миссию.



