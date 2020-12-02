"Инцидент произошел днем 13 ноября во Фрунзенском районе столицы. Прохожий зашел в подъезд многоквартирного дома, где строительной пеной залил входную дверь, замок и почтовый ящик. На нем же мужчина оставил оскорбляющую сотрудницу надпись", - говорится в сообщении МВД в Telegram во вторник.





Сыщики установили, что к выходке причастен 55-летний минчанин, его задержали дома в Московском районе города.





"Предполагается, что накануне мужчина узнал сведения о потерпевшей из деструктивного телеграм-канала и таким образом решил навредить ей", - проинформировали в МВД.





"Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство. Фигурант находится в ИВС, его проверяют на причастность к иным преступлениям", - рассказали в министерстве.