+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Под Минском достраивают новое СИЗО

Новый изолятор, который станет заменой Володарки, строят уже десять лет. Но финал близок: в течение нескольких месяцев, согласно планам, должны достроить больницу, а в ближайшее время обещают закончить и непосредственно СИЗО, пишет Onliner


Уже сегодня можно посмотреть на прогулочную, карцер, операционную и морг. Остальное пока в процессе строительства.

Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. От предприятий и частного сектора его отделяет мощный трехуровневый забор (рассказывать о деталях защиты на всякий случай не станем).

Самый законченный вид имеют больница и общежитие для будущих сотрудников. Лечебного учреждения для заключенных стране действительно не хватает: раньше их лечили в больнице, на месте которой построили жилой комплекс «Каскад». С тех пор с помощью отбывающим наказание есть сложности.

Есть на территории и морг.


Прогулочная зона.


Почти закончены работы в нескольких карцерах, которые находятся в лечебном корпусе. Всего их здесь будет восемь.


На стенах через каждые несколько метров установлены тревожные кнопки.


Самая низкая готовность у здания СИЗО, там пока снимать нечего. Но стройка идет: работают башенные краны, на этажах снуют строители, ездят грузовики. По нашей информации, в будущем здесь должно появиться еще два корпуса, но их пока даже не начинали.


Заказчиком этой стройки выступает Департамент исполнения наказаний МВД. Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз. Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й. Посмотрим, успеют ли на этот раз.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]