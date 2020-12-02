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Писатель Альгерд Бахаревич уехал из Беларуси

Писатель Альгерд Бахаревич и его жена — поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева покинули Беларусь.

В своем эссе "Признание", опубликованном на сайте Радио "Свабода", Бахаревич рассказывает, как несколько месяцев ходил на уличные марши и гордился Минском, пишет Еврорадио.


"В октябре меня заполонили ужас и скептицизм. Стало ясно, что это противостояние будет долгим и ужасным. Стало ясно, что все разговоры о том, что до победы осталось пару недель, можно спокойно пролистывать, не читая. Нет, сомнений в победе не было — вместо них появился всеобъемлющий экзистенциальный ужас", — констатирует писатель.Бахаревич с женой получили литературную стипендию в австрийском Граце. 


Писатель называет свой отъезд не эмиграцией, а изгнанием. 


Он подчеркивает, что политического убежища их семья не просила.

"Я использую весь свой не слишком большой авторитет и свою условную известность, чтобы мир знал, что происходит в моей стране, и помог ей.

Собственно, главное, что я хочу здесь сделать как писатель — сдержать то свое августовское обещание. Написать большой роман об этом августе, этой осени и зиме", — делится он своими планами.
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