ООН назвала число подвергающихся рабству в современном мире людей
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что более 40 миллионов человек по всему миру подвергаются современным формам рабства. Его слова приводятся на сайте организации.
«Женщины и девочки составляют 71 процент от этой цифры», — отметил Гутерреш. По его словам, сегодня рабство проявляется в форме принудительного труда, в том числе детского, домашней неволи, торговли людьми с целью эксплуатации, принудительных браков, принудительной вербовки детей в вооруженных конфликтах, а также долговой зависимости.
Гутерреш добавил, что чаще всего рабству подвергаются бедные и маргинализированные члены общества, расовые и этнические меньшинства, а также представители коренных народов и мигранты.
Генеральный секретарь ООН призвал объединить усилия, чтобы искоренить это явление, так как оно нарушает права человека.
В настоящее время рабовладение официально запрещено во всех государствах мира. В Эфиопии долговое рабство формально существовало до революции 1977 года. Последний по времени запрет на владение рабами и использование рабского труда был введен в Мавритании в июле 1981 года, пишет Лента.ру.
08:56 02/12/2020
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