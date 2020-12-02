Судья Снежана Киндеева вынесет приговор 2 декабря, сообщает «Віцебская вясна».





По версии обвинения, 6 сентября возле дома № 19 на улице Ленина в Витебске Андрей Тимофеенко

«принял активное участие в несанкционированном уличном шествии», чем «препятствовал деятельности начальника отделения внутренних войск Воробьева и пытался спровоцировать его на применение физической силы».





Прокурор потребовал признать Андрея Тимофеенко виновным в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполнявшего свои обязанности по охране общественного порядка.





По мнению гособвинителя, действия Тимофеенко «нанесли значительный ущерб интересам государства в виде подрыва авторитета и чести правоохранительных органов».





На основании ч. 1 ст. 366 УК Беларуси прокурор попросил приговорить Тимофеенко к 5 годам в колонии общего режима.





Государственный обвинитель не выявил никаких смягчающих факторов в действиях обвиняемого.





Адвокат Тимофеенко указала, что ее клиент частично признал свою вину. Он согласился, что нанес Воробьеву, экипированному в защитную амуницию, один удар.





Защитник напомнил, что Андрей Тимофеенко отрицает обвинения в активном участии в несанкционированном массовом мероприятии и воспрепятствовании действиям Воробьева. Обвиняемый также не признал, что угрожал военнослужащему. Напротив, чтобы избежать конфликта, он решил обойти военных по краю проезжей части. В какой-то момент Тимофеенко увидел, что один военнослужащий, как ему показалось, хотел ударить стоящего рядом мужчину. Тимофеенко оттолкнул силовика.





Адвокат просил оправдать Андрея Тимофеенко за отсутствием состава преступления в его действиях.





В последнем слове Тимофеенко заверил суд, что не применял насилия к Воробьеву и что у него нет причин ему мстить. Он попросил суд не лишать его свободы.





Приговор объявят в 14 часов 2 декабря.





Журналист «Віцебскай вясны» смог попасть на заседание суда только после того, как правозащитники позвонили в Верховный суд.





Напомним, 27 ноября на этот открытый процесс попали только близкие родственники Тимофеенко. Остальные свободные места в маленьком помещении заняли, предположительно, сотрудники милиции в штатском. Журналистов, правозащитников, неравнодушных горожан охрана в зал не пустила.