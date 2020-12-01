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ЕС может утвердить первую вакцину от COVID-19 до конца года

Европейские регулирующие органы могут утвердить первую вакцину от COVID-19 еще до конца 2020 года. Это будет вакцина фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.


Об этом заявило Агентство Европейского союза по лекарственным средствам, передает AP.

Сообщается, что агентство планирует на 29 декабря совещание, на котором решит, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины для ее утверждения. А уже 12 января соответствующую процедуру может пройти вакцина компании Moderna.


AP подчеркивает, что эти временные рамки означают, что вакцины будут одобрены сначала в США и Великобритании.

Напомним, сегодня Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в Европе. Компании также попросили рассмотреть заявку в ускоренном режиме. По данным клинических испытаний, их вакцина показала эффективность на уровне 95%.
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